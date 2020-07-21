【新冠肺炎】一日兩宗死亡累計14宗　涉慈雲山77歲及港泰護老院87歲男患者

▲ 本港一日兩宗死亡個案，累計14宗。

本港7月起踏入第三波新冠肺炎疫情，今單日增兩人死亡，涉及第1562宗確診及第1348宗確診的患者，累計本港新冠肺炎死亡人數達14人。

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醫管局稱，瑪麗醫院一名第1562宗確診的77歲男病人，本身有長期病患，居慈康邨康德樓，常於慈雲山一帶流連、飲茶，上周二(14日)因發燒到伊利沙伯醫院急症室求醫並確診，轉到瑪麗醫院隔離病房接受治療。

患翁7月16日情況轉差，入住成人深切治療部接受氧氣支援，延至今日離世。

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另外，威爾斯醫院一名第1348宗確診的87歲男病人，屬慈雲山港泰護老中心院友，本身有長期病患，於7月9日確診並入院治療，患翁當時發燒，情況穏定，及後病情持續惡化，延至今日凌晨約2時50分離世。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同是次個案，港泰護老中心已有3名院友確診感染新冠肺炎後離世。



本港累計至今共有14名新冠肺炎病人於公立醫院離世；單計7月亦錄得7宗。

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記者：陳正怡