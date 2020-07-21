戴祖儀謝東閔甜蜜合拍MV Joey盼疫情過去返家鄉大馬宣傳

▲ 謝東閔戴祖儀合作夢飛翔MV。（星夢娛樂）

戴祖儀（Joey）和謝東閔（ Brian） 早前為劇集《那些我愛過的人》插曲《夢飛翔》拍攝 MV，二人曾同為節目「電競王」主持，之前亦在電視籌款節目中合唱，完全合作無間，今次有真正的合唱歌並拍 MV 可謂駕輕就熟。

當日拍攝現場在戶外沙灘的一個天台上，氣溫熾熱又面向大海，二人看著下面沙灘上的泳客好羡慕，Brian 笑說：「齊齊雙眼食冰淇淋，在此好天拍 MV 都開心，出來效果一定好靚。」

MV 中有不少放紙飛機的場面，二人好興奮，一到單獨拍攝場面，大家即刻埋位向對方發動飛機攻勢，完全不放過襲擊對方的機會。

▲ 二人在MV重拾童真。

Joey笑道：「看到現場工作人員大家玩得好開心，應該是好鍾意可以當我們是箭靶不停飛襲，興奮到哇聲四起，不停中啊有啊射啊，還有人嗌救命要求停。」

這首合唱歌曾進佔馬來西亞一個廣東流行曲下載榜的冠軍，Joey表示：「馬來西亞是自己家鄉，好感動得到當地朋友喜愛，希望疫情快些過去可以到馬來西亞宣傳，現階段大家最緊要做好所有防疫措施，一切就會好快過去，祝福大家都身體健康。」