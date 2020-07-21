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【新冠肺炎】有大律師初步確診隔離中　上周曾到區域法院處理案件

社會 13:40 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，確診個案不斷，法庭亦停擺兩天延後部份案件。據悉，曾任裁判官的大律師李家齊，上周曾到區域法院處理案件，其後發燒及後初步確診，現正隔離中。
 
消息指，大律師李家齊現正隔離中，他於上周四曾到灣仔區域法院大樓，並曾到法官郭偉健席前處理案件，當時並無不適，及後才開始發燒，至昨晚初步確診，現正隔離中。據悉，李家齊曾到荔枝角收押所等作法律探訪，本報正與司法機構及懲教署查詢。
 
灣仔區域法院今天(21日)所有原定聆訊延期，僅處理1宗販毒案被告的判刑，全部法庭內的證人台均設有膠板，部分法庭內的律師桌前亦設有膠板，庭內繼續維持棋盤式座位安排，座位之間至少相隔一個空位。法院各樓層有酒精消毒搓手液提供，法院入口亦有安排量度體温措施。
 
李家齊現年65歲，1982年在英國取得法律學士學位。1986年在英國和香港獲大律師資格，1995年起獲委任為暫委裁判官，至2000年獲委任為裁判官，退休後近年作私人執業。

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記者：林育慧

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