【自家種植】淘寶買水耕菜機種自家菜3星期收成　港媽疫情宅在家：足不出戶都有菜食

▲ 港媽在淘寶買水耕菜機在家成功種植蔬菜。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，多個商場、餐廳多人中招，市民外出紛紛人心惶惶，甚至減少外出，不少人買大量食物囤積在家。不過，有港媽於淘寶購買水耕菜機，自家種植莧菜及沙律菜，只要短短3星期便有收成，更大讚「足不出戶都有菜食」。

有港媽在Facebook群組「淘寶開心share」發帖及上載照片，指疫情期開始宅家生活，沒有重要事都不會外出，甚至連買食物的意欲也減退，慶幸丈夫花費200人民幣（約221港幣）從淘寶購買一部水耕菜機及種子回家，讓她在露台種植蔬菜，自給自足，

真係足不出戶都有菜食。

3星期有收成 不會有蚊蟲積水

港媽表示，從播種到收成只要短短三至四星期，種植過程非常簡單，過程沒有蚊蟲滋生，加上由於水流一直流動，不會有積水，

我暫時試莧菜同沙律菜都冇問題，味道不俗。

網民分享失敗經驗

不過也有網民留言分享種植失敗的經驗，幾年前曾試過在家水耕種植蔬菜，推斷因陽光不足或肥料問到，導致收成不佳，「種出嚟啲菜剩係識長高，冇乜葉，食落苦澀。」

在家種植3大注意事項

另有網民提出在家種植3大注意事項：

1. 營養水是化學劑，不建議淘寶，應到花店購買。

2. 水耕種植要確保有充足的陽光。

3. 雀鳥壁虎會偷食蔬果，有需要可安裝防鳥網。

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責任編輯︰王俊賢