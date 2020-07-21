【口罩防疫】室內公共場所將強制戴口罩　一張圖解構戴口罩防疫功效

▲ 為減低受感染風險，要佩戴口罩並保持社交距離。

全球新冠肺炎確診個案已破1480萬宗，多國疫情持續。有消息指，港府將宣布，將立法強制所有市民在公共場所必須佩戴口罩。近日社交媒體瘋傳一張圖片，列出新冠肺炎患者與沒受感染的人士在佩戴、不佩戴口罩的情況下，病毒的傳播風險。

圖片顯示，若雙方也佩戴口罩，並保持6呎社交距離，風險則減至0%。根據本港衛生防護中心資料，第1649宗確診個案的男子與一名沒戴口罩、正在吸煙的確診者聊天10多分鐘後，自己也確診。

網上瘋傳的圖片顯示，新冠肺炎患者與沒受感染的人士在以下4種情況下，病毒的傳播風險：

雙方沒佩戴口罩、沒保持社交距離：感染風險為90%

患者沒佩戴口罩，另一人戴上口罩，雙方沒保持社交距離：感染風險為30%

患者佩戴口罩，另一人沒戴口罩，雙方沒保持社交距離：感染風險為1.5%

雙方佩戴口罩、保持6尺（約1.83米）社交距離：感染風險為0%

英國專家拆解：樂觀估計只能降低10%至15%

據《BBC》報道，東英吉利亞大學諾里奇醫學院（UEA Norwich Medical School）教授Paul Hunter表示，戴口罩能減少10至15%的傳染率。不過，也有很多因素會改變戴口罩降低傳染率的效果，包括口罩款式、佩戴方式。他又指，如果口罩太鬆，也未能有效防護。

袁國勇團隊研究發現：感染機率大減40至50%

國際傳染病學權威袁國勇早前領導港大醫學院微生物學系研究團隊，利用金黃敘利亞倉鼠進行實驗，發現佩載外科口罩能有效減低感染新冠病毒，認為研究結果對控疫具有重要意義，並在國際科學期刊《臨床傳染病》在線發表。

本港衛生防護中心近日指，本港第1649宗確診個案的74歲男子，表示自己曾遇到1456確診個案的男子，對方沒戴口罩，並在吸煙，二人聊天10多分鐘。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，這是高危傳播行為，呼籲市民不要吸煙。防護中心也提醒市民，為減低受感染風險，要佩戴口罩並保持社交距離。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣