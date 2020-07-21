【殺手】Cosplay扮小丑女造型獲讚　48歲江美儀靠兩招排毒去水腫

▲ 江美儀的cosplay造型獲網民激讚。

於近日熱播TVB劇《殺手》內，江美儀扮演性工作者LuLu，角色造型頗出位。今日（7月21日）江美儀於社交平台分享劇中的cosplay小丑女造型照片。

網民讚江美儀扮相有型又靚，更讚她保養得宜，指她造型很美及有型。另有網民建議江美儀參加動漫節，並以「港版Harley Quinn」來形容她。

江美儀於IG貼出cosplay造型照，她寫道：「呢輯相擺咗兩年終於可以post啦。」，似乎她也大愛這造型，笑言如影寫真集一樣，拍了多張照片留念。

事實48歲的江美儀凍齡有方，除吃素外，近年更跟發哥一起行山，塑出勻稱身材。

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▲ 江美儀於《殺手》裡的cosplay 造型。（取自instagram）

江美儀茹素排毒

其實江美儀於演出時常作不同嘗試，早年於無綫劇《名媛望族》中以黑絲情挑劉松仁，另外拍攝節目《街市遊樂園》時以學生妹打扮示人，而今次《殺手》裡的cosplay造型也頗出位。

江美儀一向保養得很好，曾於IG貼出三點式照展現勻稱身段，自信心十足。

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▲ 江美儀於社交平台貼三點式照片。（取自instagram）

她曾接受TOPick訪問分享keep弗秘方指，她每月有一半的日子茹素排毒。

江美儀謂多吃素後排毒功能改善，上洗手間的次數也變多，亦清走不少宿便。

她說：「現在連帶飲食習慣也改變，不會再大魚大肉，可能胃部不習慣消化太多肉類，主要食魚、白肉及蔬菜。轉變了飲食習慣後，人也變得精神兼皮膚變好，另外可以成功去水腫。」

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▲ 江美儀跟發哥一起行山。（取自instagram）

另外近年愛上行山的江美儀，每星期保持一定運動量，更加入周潤發的「跑山團」，夥同發哥、方中信、鮑起靜兩夫婦等人跑山。

閒時江美儀也抽空在家附近緩步跑，身體肌肉也變得結實：「從前以為自己是肥，原來那些只是水腫，跑步後我反而體重上升，因全部變成肌肉，以前穿中碼褲的我可改穿細碼。」

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