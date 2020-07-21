【食用安全】不明昆蟲入侵韓國多區自來水　居民在浴室花灑驚見1cm幼蟲蹤影

▲ 不明昆蟲入侵韓國多區自來水。

韓國多個地區出現「蟲蟲危機」！平日工作後回家，最想「沖個靚涼」休息，但近日南韓不少市民在打開自來水沖涼，都驚見水中有長達1cm的活蟲蠕動！

刷牙洗臉驚見活蟲

綜合韓國傳媒報導，仁川市上水道事業本部西部水道事業所表示，由9日至14日期間，共有23住戶在自來水中發現不明幼蟲。當地於16至17日針對6間淨水中心與101處排水設施進行水質檢測，卻未發現幼蟲。

自來水有幼蟲的情況更發展到韓國各區，在首爾、京畿道、江原道，甚至到釜山等地區也出現同樣現象。一名居住在安養市的居民表示在報導出來的十多日前，家中已發現有幼蟲：

早上起來刷牙洗臉，打開水龍頭後發現，水裡居然有活著的蟲體不斷游動。

浴室、蓮蓬頭均有幼蟲

釜山上水道事業本部也於20日表示，14至19日接獲11宗投訴。幼蟲大部分是在公寓內的洗手台、水槽、浴室、蓮蓬頭濾水器等地方被發現。

目前仁川政府已停止西區一帶校園的供水，西部水道事業所目前正在進行調查，推測活體幼蟲可能從外部流入自入水內，或是淨水廠所使用活性炭過濾器助長幼蟲繁衍。自來水品質發生問題的淨水廠位於西區公村洞，供水區域約26萬1千戶、共63萬5千多人。

蟲患消息一出，不少市民也害怕使用自來水，更有家長因要幫小朋友洗澡，紛紛到超級市場搶購樽裝水，當地政府也緊急派發民生用水。

仁川市西區去年5月曾爆發「紅水事件」，只要打開水龍頭，就會有紅色的自來水流出，呈現髒汙狀態。「紅水」不但嚇壞當地居民，也影響當地餐廳及咖啡廳生意。

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責任編輯：羅嘉欣