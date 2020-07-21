「疫」境同行　馬會與你建設更美好社會

新型冠狀病毒病對社會經濟的影響沉重，香港賽馬會（「馬會」）貫徹「致力建設更美好社會」的宗旨，在過去一年，儘管面臨各種挑戰，仍努力維持世界級賽馬的營運，以回饋社會，幫助最受影響的弱勢社群；並更專注投入在社區支援，協助社會增強抗逆力。

非常特別的一個馬季，於7月15日（星期三）在跑馬地馬場圓滿結束。馬會果斷應對目前仍在全球蔓延的2019新型冠狀病毒疫情，採取必要措施，既保障公共衞生及員工健康，也讓賽事繼續舉行。



正當世界各地的體育賽事，需要被取消或大幅縮減時，馬會的迅速應變，令全季賽事能夠順利完成。

早在疫情之初，馬會已決定暫停讓公眾人士進場觀賽，入場限制於農曆年初三賽馬日最先實施，隨後並按政府防疫指引及規定相應調整。影響最深是3至4月間，入場人數由疫情爆發前的平均2萬2千人，跌至約300人，並只容許練馬師、騎師、必要的工作人員，以及出賽馬匹的馬主進入馬場。體溫檢測、配戴口罩、填寫健康申報表、嚴格遵守社交距離，以及騎師病毒檢測均為強制執行的措施。

然而，馬迷在這段時間，可透過馬會的網上及手機平台，流暢觀看及投注每場賽事，網上投注服務亦更多人採用。例如馬會在2020年2月推出「FPS轉數快」服務，3個月内已有超過20萬名顧客登記。在需要保持社交距離之際，賽馬為全港約七分一人口提供珍貴的「在家娛樂」。

馬照跑

因此，本地投注額雖受疫情影響，但今季賽馬總投注額亦有逾1,216億港元，屬歷年來第3高，與上一季相比僅下跌2.6%，並為香港庫房帶來121億港元的稅項。

馬會主席陳南祿會今個馬季為馬會歷來表現最佳的其中一季，並對贏得全球認可與讚頌而感到欣喜，「當世界各地幾乎暫停所有體育活動，包括許多國家的賽馬活動，香港賽馬仍能繼續舉行，令我們能為社會帶來重要的稅款和慈善貢獻，實踐『建設更美好香港』的宗旨。」

然而，馬會能夠透過其慈善基金回饋社會，多少與業務表現有關；需靠維持穩健的業務增長才能持續。

位於廣東省的香港賽馬會從化馬場，是香港的世界級賽馬及未來發展的關鍵，從化馬場及沙田馬場的兩地營運模式，配合馬匹跨境運送往返兩地，這個運作模式於疫情期間仍然有效地運作，於從化馬場受訓的馬匹今季取得139場勝仗。

疫境中展示「我做得到」精神

馬會目前擁有50多個滙合彩池合作夥伴，馬迷遍佈27個國家及地區。滙合彩池的總投注額增至破紀錄的近235.8億港元，與上一季相比，升幅為25.3%。

陳南祿續指，賽馬有助提升香港的國際地位，「面對疫情，我們充分展現靈活性和抗逆力。事實上，環顧全球，香港的賽駒數目相對甚少，但賽駒和賽事仍能取得如此卓越成就，屬難能可貴。為此，特別感謝政府、內地有關部門、所有馬主、練馬師和騎師，以及馬會管理層和員工。感謝他們的支持和貢獻。」

馬會亦深明員工的重要性，為確保員工安全，除提供口罩外，馬會亦採取多項應變措施，如特別工作安排、交通費實報實銷，以及在賽事日為員工提供穿梭巴士。馬會更與員工保持緊密聯絡，為他們提供最新資訊,解決疑慮。

馬會行政總裁應家柏高度讚揚香港市民的抗逆力，也感謝馬迷、馬主、馬會會員、賽馬從業員、賽馬傳媒，以及馬會員工的忍耐、貢獻及努力，令2019/20年度馬季得以在安全情況下持續進行及順利完成。

應家柏說︰「香港一再展現出卓越的『我做得到』精神，在整個社會和賽馬界均充分反映得到。這個艱難時期可能還會持續一段時間，但馬會能夠繼續舉行賽事，體現了香港有能力面對和克服重大挑戰。」

與社區同心抗疫

貫徹「致力建設更美好社會」的宗旨，馬會在疫情期間迅速應變，協助香港市民渡過難關，包括撥款近3.46億港元支援一系列紓困措施，並成立緊急援助基金，讓超過210間非政府組織，向受疫情影響的弱勢社群提供緊急支援。

此外，馬會直接捐贈或資助購買超過1,400萬個口罩，並為超過10萬名有需要學生提供免費流動上網數據，予他們在疫情期間網上學習；馬會更透過非政府組織向弱勢社群派發抗疫關懷包。以上種種措施，共支援逾100 萬名有需要人士。

冠軍人馬感言



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