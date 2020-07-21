許鞍華成首名華人女性奪威尼斯影展終身成就獎　邱騰華祝賀：引以為傲

▲ 許鞍華獲威尼斯影展終身成就獎。（經濟日報資料圖片）

本港導演許鞍華榮獲第77屆威尼斯影展頒發的「金獅終身成就獎」，成為首名華人女性導演獲頒此項殊榮。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（21日）表達祝賀，並讚揚許鞍華是近代香港以至亞洲電影業的先驅，有關殊榮印證了她對電影業的非凡貢獻，及以獨特的電影語言和視覺風格，成功地向世界各地觀眾展示香港電影製作人高水準、細膩而富有情懷的作品，她的成就讓港人引以為傲。

許鞍華獲威尼斯影展終身成就獎 成香港首位女導演奪此殊榮

邱騰華指，香港電影業在過去一年面對嚴峻挑戰，為重新起動香港電影，政府透過「電影發展基金」預留約2.6億元，推展5項主要措施，以增加本地電影製作、培育新進導演和編劇人才，以及加強專業培訓，為業界增值，希望多管齊下協助業界渡過難關。

威尼斯影展是著名國際電影節之一，今屆影展將於9月在意大利威尼斯舉行；過去曾獲頒威尼斯影展終身成就獎包括香港導演吳宇森。

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記者：陳曉瑩