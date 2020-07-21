【不速之客】蝙蝠飛入屯門民居　家中亂飛事主以保鮮紙封閉睡房門口

▲ 昨日一隻蝙蝠飛入屯門民居，嚇得戶主急忙用保鮮紙封閉睡房門口。(資料圖片)

新冠肺炎被指與蝙蝠有關，病毒來源成為關注。而昨(20日)晚上一隻蝙蝠飛入屯門民居，戶主一家相當震驚，即時用保鮮紙封閉睡房門出口，防止蝙蝠飛出客廳，並報警求助，不過在警方到場前蝙蝠已飛走。

屯門蝴蝶區區議員楊智恒表示，昨晚11點確實有一隻蝙蝠飛入屯門兆山苑一個單位內，而涉事街坊馬上報警求助，不過涉事蝙蝠於警方到場前已飛走。他指平時蝴蝶區較少發生此類型事件，相信只是單一事件，之後會與政府有關部門商討若再有同類型事件發生應如何處理。楊智恒又指，涉事屋苑單位已用1比49漂白水消毒。

對於本港接二連三有蝙蝠飛入民居，他認為現時新冠肺炎疫情嚴重，不少市民會擔心病毒來源，面對此類型事件亦較緊張，但政府對市民的教育明顯不足，包括遇到蝙蝠、見到蝙蝠屍體應如何處理及避免等，認為當局應「考慮做多啲宣傳教育」。

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責任編輯：洪芷晴