【醫生平反】媽媽誕先天性心臟病兒被歸咎懷孕期挑食　婦產科醫生：這是長輩的情緒勒索

▲ 台灣婦產科醫師蘇怡寧近日分享，有媽媽誕下先天性心臟病的孩子，遭長輩怪責因她懷孕期揀飲擇食造成。

孩子平安出世是一家的喜訊，但若孩子出現任何問題，不免有人會問是否媽媽做了甚麼所致。台灣婦產科醫師蘇怡寧近日分享，有媽媽誕下先天性心臟病的孩子，遭長輩怪責因她懷孕期揀飲擇食造成。蘇醫師解釋有遺傳和環境因素，但絕不是跟孕婦有沒有挑食或好好養胎有關，他又指長輩「情緒勒索」。

媽媽難過問「是我們害的嗎」

蘇醫師於Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，一名育有先天性心臟病兒的媽媽私訊他，指不少媽媽因生了先天性心臟病兒，而受到長輩的責難，不少長輩認為是媽媽孕期挑食或沒有好好養胎造成，因此向蘇醫師請教︰

孩子們的心臟問題，真的是我們害的嗎？

蘇醫師分享台大專業小兒心臟科醫師邱舜南的文章，指出心臟大約在受孕的第3至8周開始發育，如果心臟結構異常，而形成分流或阻塞物，令血流方向和壓力的改變，這種異常的心臟結構稱為「先天性心臟病」。

婦產科醫生︰這叫做情緒勒索

文章提及每1,000個新生兒中約有6至10個患有先天性心臟病，可於出生一周內診斷出來。造成先天性心臟病的原因不明，致病的原因是多重因素，不是單一因素造成。蘇醫師亦表示︰

確實有遺傳因素跟環境因素，但絕對不是什麼跟孕婦有沒有挑食、有沒有好好養胎，或者有沒有在房間釘釘子有關。

他認為長輩怪責媽媽「這叫做情緒勒索」，他經常收到孕婦查詢，「肚子裡的寶寶被發現有心臟病，我該怎麼辦？」他指出，產前診斷不只是為了終止妊娠，而是希望能及早發現，做好準備給寶寶最好的照顧。

更多有關懷孕的報道︰

【重男輕女】懷龍鳳胎準媽媽被要求棄女胎集中養男嬰 中醫準奶奶抱男孫不成結局悲慘

【孕婦飲食】補充碘和DHA助BB腦部發展 營養師︰孕婦宜多吃魚類果仁及奶製品

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳