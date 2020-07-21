【DSE2020】多媒體學系成新興搶手科　童星Jacky仔22分入城大︰面試要夠自信

▲ 童星王樹熹Jacky仔鼓勵一眾DSE考生，無論取得任何分數都要積極面對，總會找到出路。

今年DSE在新冠肺炎疫情下放榜，應屆考生只能默默在家面對成績。TVB經典童星王樹熹Jacky仔是2016年DSE考生，以22分成績考入城市大學媒體與傳播系，今年即將畢業。Jacky仔以過來人身分鼓勵考生總有出路，有朋友失意DSE讀副學士，都能升讀大學入心儀學科，「無論成績如何都要積極面對。」

童星兄成喇沙學霸 畢業做電影幕後

Jacky仔自升讀聖公會莫壽增會督中學後淡出幕前專心讀書，而童星哥哥王秉熹更考入名校喇沙書院成為學霸，取得獎學金升讀浸會大學主修電影，以第一名畢業好叻仔，其畢業作品還奪得浸大全球大學電影獎的特別推薦獎項，王秉熹現從事幕後工作及在大學教英文。

考生應付DSE已壓力沉重，今年更因疫情停課，只能online上課問老師；而且考期一再拖延，打亂溫書時間表，影響狀態。Jacky仔讀大學也面對上網課困境。

考生有大半學期都是屋企上堂，真的好辛苦，我都要上online class，比起真正上堂較難與老師溝通及理解課程內容，所以我都好戥考生擔心。

友人DSE失手讀副學士 如願升大學

他相信DSE一再延期，會加重考生的心理壓力，現在連取成績單也不能親手領取，故今屆考生的努力要特別讚揚。他鼓勵考生，無論成績如何總會有出路，需要積極面對。他有朋友在DSE失手，轉讀副學士，最後也能考入大學，修讀自己心儀學科。

在現今網絡媒體當道下，很多年輕人也熱愛拍片、剪接、管理社交媒體等，令多媒體學科成為熱門科目，且收生要求亦非難以高攀。

城大媒體與傳播系重溝通能力

DSE以22分考入城大媒體與傳播系（Media and Communication）的Jacky仔，透露當時的面試輕鬆，以討論近期流行的個案為主。4年前手機遊戲Pokemon Go正值大熱，面試時就討論該遊戲的社會現象和趨勢。

他教路，面試時必須表現自信、語言方面良好，因考官著重溝通能力。「面試會問一些關於媒體的想法，要有自信地作答。」

學識多媒體技能 實習機會多

他表示，考官沒有要求需懂得多重電腦技能，但入讀後必須努力學習操作攝影器材，以及後期製作如圖像編輯軟件Adobe Photoshop、插圖創作軟件Illustrator及剪片軟件Premiere Pro，在4年課程中經常用到。

此外，此科的實習機會不俗，主修媒體的Jacky仔去年到一間廣告公司做市場行銷類型工作，並曾在大學的出版社擔任小編，獲益良多。惟今年疫情問題，令他最後一年大學生涯增添不少學習困難，以Group project及拍攝影片功課最受影響。

小組會議要用會議軟件溝通比較困難，而且很難找人幫忙及外出拍攝，只能在疫情較緩和時開拍，令功課要遲交。

今年畢業有工作offer 幕前機會隨緣

Jacky仔慶幸最後能如期畢業，惟未知11月的畢業禮會否如期舉行，「疫情下畢業是有點寂寞。」不過Jacky仔已經有工作offer，是一份圈外工作，暫時未能透露詳情。

至於娛樂圈的幕前工作，Jacky仔表示有合適的角色都會想接拍，目前留在家中抗疫為先，工作遲一點再安排。

更多有關Jacky仔的專訪報道︰

最入屋童星Jacky仔重返幕前 王樹熹盼做Slash族：年輕人需要多出路

更多有關DSE的報道︰

【DSE2020】解構聯招院校入學計分法 成績「掹車邊」仍有機會入大學

【娛圈好家姐】馮盈盈願意交流放榜經驗助DSE考生 FYY為照顧弟弟入港大修營養學

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者︰林綺玲