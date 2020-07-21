【新冠肺炎】健身搏擊、舞蹈界斥港府將疫情後果轉嫁業界　促發放第三輪防疫抗疫基金

▲ 柯尊鼎批評港府抗疫不力，容許有部分人來港而不需檢疫導致疫情爆發，「將疫情後果轉嫁由業界承擔」。

本港新冠肺炎疫情再次肆虐社區，港府宣布上周三（15日）起收緊一系列防疫措施措施，包括暫時關閉12類處所、餐飲業晚市不准提供堂食服務等，暫定維持至下周二，健身搏擊及舞蹈業界今（21日）表示，對要求健身中心再次停業感到徬徨及憤怒，促請港府設立第三輪防疫抗疫基金助業界應急。

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健身室負責人柯尊鼎指，今波疫情令業界損失更慘重，因5至10月原是健身業界的旺季，收入佔全年收入7至8成，他又提到第二輪防疫基金有業界仍未收得款項，「3月停至5月8日重開，現在7月都仍未收到，是來得太遲」，柯尊鼎透露，現時已有60至70間健身室已結業。

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柯尊鼎批評，港府欠理據要求所有健身中心停業，因中小型健身中心從未出現確診者，亦一直保持衞生，歸咎港府抗疫不力，容許有部分人來港而不需檢疫導致疫情爆發，「將疫情後果轉嫁由業界承擔」。

健身教練葉子軒曾指，疫情至今少了 3 至 4 成學生，質疑大部分疫情爆發點是食肆而非健身中心，政府一刀切要求健身中心停業，是扼殺行業生存權利。

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經營舞蹈室的蕭翊深亦指業界一向做足防疫措施，亦從未出現確診人士，斥政府入境措施把關不力導致疫情再度爆發，但要求部分行業停業、食肆晚上只准外賣等「將責任推卸予普羅大眾承擔」，質疑「為何辦公室、零售可上班，我們連開門都不能，從事這一（娛樂）行業，這就是我們生存的地方」。

蕭翊深亦批評政府從未為業界提供任何緩助，「最簡單，政府沒有要求業主免我們交租，扼殺我們生存權利，但又要我們繼續支出。」而保就業計劃要求受助人提供強積金戶口，但以他所知大部分舞蹈員都是自由身工作者，亦不會有強積金戶口，「好多舞蹈員從疫情開始至今，從來沒有得到一蚊資助」。

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瑜珈導師謝凱華則指，從疫情開始至今無收過政府「一毫子」，批評政府津貼申請程序「非常混亂緩慢」，每次查詢都只回應審批中，「呢個唔係一個『急市民所急』嘅情況」。她又指，「幸好這數月能用積蓄維持生計，仍要交MPF，比拿綜緩更差」。

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責任編輯：鄧凱文