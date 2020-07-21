【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片

▲ 攝影新聞工作者表示，希望把這幀相片獻給所有醫護人員。

全球新冠肺炎確診個案已破1480萬宗，其中印尼截至今日凌晨，確診數字已破88,200宗，近4,300人染疫亡。印尼社交網站近日瘋傳一張相片，一名染疫者的遺體全身被裹上膠膜、放置病床上。攝影新聞工作者表示，這是自己拍過最心碎的相片。

印尼攝影新聞工作者Joshua Irwandi近日在其instagram上載該幀相片，並撰文表示這是自己為新冠肺炎患者拍攝的相片中，最令他心碎、恐懼的相片。他剖白自己那刻的感受：

當時我唯一想到的是，發生在這人身上的事，也可能發生在我愛的人、我們愛的人身上。

Joshua又表示，自己親睹醫生、護士不斷冒著生命危險，拯救大家的生命，認為醫護人員是這段歷史中真正的英雄，「欣賞他們的唯一方法是，遵從他們的建議去做」。

Joshua指，大眾要了解新型冠狀病毒對人類的破壞，有感這幀相片十分重要，故此在ig發布。他希望藉此提醒、警告大眾即將來臨的危險，並指人類已為此病毒付上了代價。他呼籲，當全球走向第二波疫情時，大家絕不能輕視此病毒。

攝影工作者：希望把相片獻給醫護

最後，他想把這幀相片獻給所有醫護人員，「因為他們的無私奉獻，我們才得以生活下去。」這幀相片及相關文章，將刊登於8月出版的《國家地理雜誌》。

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責任編輯：羅嘉欣