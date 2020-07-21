【DSE2020】考評局：今屆考生共有50,809人　比去年少近5千人

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2020年DSE文憑試明天（22日）放榜，放榜後學生都需要透過JUPAS增刪或更改選報的志願及優次。考評局秘書長蘇國生今日會見傳媒（21日）公布，今年共有45,257名學校考生及5,552名自修生，考生人數共有50,809人，比去年56,159少。今年有310名考生因患病或其他原因而缺席考試，向考評局申請成績評估。

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考評局秘書長蘇國生指本屆文憑試充滿挑戰，為考生在眾多不肯定下仍堅毅面對而感到驕傲。蘇國生說今屆文憑試為預防疫情，考評局共動用354個禮堂、逾3400課室用作試場；而負責筆試及聆聽的人員，達2.4萬人次，比去年多一倍。蘇國生又感激各方配合，續指並沒有考生或考務人員感染新冠肺炎。

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責任編輯：郭家穎、