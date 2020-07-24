【世態炎涼】Joe Junior入行54年受盡人情冷暖　當眾被晚輩罵點滴在心頭

▲ Joe Junior為家庭能屈能伸。

眾所周知Joe Junior擅長唱英文歌，原來因為他的父母是樂迷，耳濡目染，9歲便聽《Only you》的Joe Junior注定與音樂結下不解之緣。入行54年，Joe Junior自認在大海浮沉，見盡不少人情冷暖。

Joe Junior接受TOPick專訪回憶說，在學生時代已已常常在學校唱歌給同學聽。

後來受Paul Anka的《Diana》影響，令他在台上可以唱很多女孩子名的歌：「基本上所有女孩子名的歌我都會唱，這用來氹女孩子很管用，以前我想追的女孩子，我就會用她的名唱歌。」

可是Joe Junior媽媽一直希望兒子讀書，但他很早自知並非讀書的材料：「一直以來我只有英文合格，最討厭數學，後來一邊讀書一邊唱歌，遇到志同道合的人便一起夾band，出唱片。」

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▲ Joe Junior曾組樂隊Zouncrackers。（由受訪者提供）

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《Here's A Heart》本無人問津

1966年，Joe Junior出了人生第一張唱片《Once upon a time》，適逢agogo流行的年代，Joe Junior的樂隊Zouncrackers第二隻唱片《 I Gotta Find Cupid 》受到大家的喜愛。

後來有隊友要到外國讀書，令Zouncrackers由五人變成三人團隊。

1967年11月，Zouncrackers推出《Here's A Heart》，Joe Junior認為全靠這首歌，令他至今仍能在香港樂壇立足：「當時很多少男少女都喜歡《Here's A Heart》。我每晚都會聽一次才睡，太喜歡這首歌。」

▲ 樂隊Zouncrackers由五人減至三人。（由受訪者提供）

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這首令Joe Junior闖出名堂的《Here's A Heart》，卻其實本來無人問津，Joe Junior卻憑此歌走紅。

現在回想，Joe Junior認為一切是命中注定：「我聽了幾次便決定是這首，只是沒想到迴響這麼大。做歌手真是各施各法，你拿手、喜歡的歌是機會，不合的硬要唱，只是白白浪費了自己的機會。」

一些歌手會在開演唱會前一個月跑步、健身，Joe Junior自信的表示：「我今年入行54年的演唱會，早在50年前已經準備好。」

自認歌手生涯在大海浮沉

入行54年，Joe Junior可說見盡人情冷暖。

早年，Joe Junior隨家人移民美國，取得身份後回流香港，更令他感受到人走茶涼的道理，再加上香港樂壇潮流轉變，英文歌在70年代逐步式微被廣東歌取代，昔日英文情歌王即受冷待。

由此，Joe Junior的機會、報酬通通被剝削。但他相信天無絕人之路，為生活不會放不下昔日光環，也不怕所謂「冇面」，會主動求人，並且不介意演出規模的大小。

他豁達說：「被逼到角落，我不怕面懵去求人，相信天無絕人之路，這兒關了一道大門，可能天主、耶穌或太太的契媽（觀音）會為我開一首窗，人最緊要健康，勤力賺三餐，再加把勁有宵夜，不用閉翳已好好。」

一路上有太太Susanna成最強後盾，令Joe Junior「關關難過關關過」：「當你求人時，別人會用有色眼鏡看我，會壓價甚至突然將我換掉，心情是很低落，回家便和太太訴苦，太太便會安慰我，我真的沒有找錯她。」

▲ Joe Junior感謝太太Susanna扶持。（湯炳強 攝）

不介意做「茄喱啡」

在1997年，由歌壇跳入電影圈，加入TVB開始演員生涯。

Joe Junior謙稱，自問不及別人聰明，不會在意工作的大小：「我不希望做大明星，所以有『茄喱啡』工作記住找我，比上不足，加上我真的無人咁叻，不能比。別人看劇本睇1次，我可能要看10次，不要緊，將勤補拙，誰叫我蠢。」

▲ Joe Junior不介意被定形。（網上圖片）

對於扮演角色千篇一律，更成為「TVB劇御用神父」，Joe Junior豁達稱：「連小朋友都叫我Father Joe，我不介意，個個找我做神父也可以，最緊要有得做，別人覺得我適合就OK。」

Joe Junior從來不覺工作辛苦，最怕是沒有工作。

見盡人情冷暖

受語言影響，Joe Junior會有唸對白不順暢的時候，幸好大多數的工作人員都很尊重他這位前輩。

但工作總會遇到挫折，某次NG令Joe Junior十分難忘：「有次太累，說話很不暢順，很『論盡』（正寫：遴迍），NG了數次，有個劇組人員走出來罵我：『你有沒有看劇本？經常NG！』。」

當下Joe Junior立即道歉，但有感對方「大細超」：「有些人NG十多次他不說，卻只罵我。可能我碰上他心情不好，不過沒關係，我來工作，說句『對不起』便是，但當時的確很難受，在那麼多人面前罵我。」

▲ Joe Junior入行54年。（湯炳強 攝）

逆來順受的Joe Junior，面對別人的責罵，只怪自己準備功夫不足：「我很喜歡面對現實，俗語『相嗌唔好口』，和別人吵架有什麼好處？吃虧是自己。你不會知道罵你的人是誰，可能是高層看好的人，別人未必會幫我，我只想糊口，之後聽天由命。」

Joe Junior相信，多本事的人也要見「耶穌」，何不用自己的天份幫人？保持助人為快樂之本的心，知足常樂，生活沒有過不去的事情。

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場地：東海酒家

記者：陳家瑩、鄭嘉瑤