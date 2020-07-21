【新冠肺炎】太古坊德宏大廈有公司員工確診　涉事9至15樓需關閉清潔

▲ 德宏大廈內第二區（9至15樓）有公司的其中一名員工確診。

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，太古坊今向租客發內部通知，指德宏大廈內第二區（9至15樓）有公司一名員工確診，而該名員工最後上班日為本月7日，現時已於醫院進行隔離治療，而涉事樓層已即時關閉以進行深層清潔，但未有交代重開時間。

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太古坊辦事處今天（21日）接獲德宏大廈一個中座(9-15樓)租戶通知，指其有一名員工新型冠狀病毒檢測呈陽性，並正於醫院接受隔離治療。租戶指該名員工最後上班日期為2020年7月7日，有關租戶的辦公樓層現已關閉，並已進行全面清潔及消毒。

太古坊辦事處已安排於德宏大廈的主大堂，中座升降機、所有停車場升降機，扶手電梯及有關樓層的通風系統進行全面清潔消毒。辦事處同時繼續執行現有消毒及清潔措施，正與有關租戶保持緊密溝通，跟進最新情況。

消息指今日（21日）再錄得至約80宗確診個案。而本港昨日新增73宗確診個案，本港累計1,958宗，另有1宗疑似個案，預料確診個案會突破2,000宗。

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責任編輯：鄧凱文