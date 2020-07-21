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【救救北極熊】全球暖化致海冰融化　北極熊80年內恐面臨絕種

休閒 16:38 2020/07/21

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有國際研究指出，預計北極熊或將在80年內滅絕。

全球氣候暖化持續，導致北極海冰不斷減少，北極熊的生存環境大受威脅。有國際研究指出，預計北極熊或將在80年內滅絕。

北極的暖化速度是整個地球的兩倍

據國際期刊《自然氣候變遷》日前刊登一份研究指，目前北極地區的暖化速度是整個地球的兩倍，導致當地大量海冰融化，這亦意味着一直依賴海冰捕獵的北極熊狩獵時間被迫減少，需要面對糧食不足的問題。

據有份進行研究、同時亦為國際北極熊中心首席科學家安斯特拉普（Steven Amstrup）指，北極熊在冰層結冰且能前往覓食前將面臨更長的斷食期。他坦言：

如果很神奇地就算氣溫上升，海冰面積還能維持不變，北極熊可能就安然無恙。但問題是牠們的棲息地實際上正在融化。

北極熊吃子充飢情況出現

研究結論指，透過分析目前於北極圈附近生存的13個北極熊族群，估計當中的12個族群會在80年內因氣候暖化陸續消失，最快到2040年，許多北極熊可能面臨繁殖問題。

據資料顯示，目前全球大約有2.6萬隻北極熊，被國際自然保護聯盟列為「易危到瀕危」級別物種。但受到近數十年氣候暖化影響，不少北極熊缺乏糧食，難以生存，近年更導致同類相殘的情況增加，甚至有雄性北極熊開始攻擊雌性及幼崽，亦有北極熊媽媽吃掉自己子女充飢的情況出現。

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責任編輯︰熊詠思

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