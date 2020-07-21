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【星Woo大戰】胡鴻鈞女人緣佳密友多　與黃智雯玩得太癲遇尷尬事

娛樂 15:30 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

胡鴻鈞女人緣佳密友一籮籮，與閨蜜無避忌玩得癲喪。

胡鴻鈞早前接受YAHOO星級訪談節目《星Woo大戰》被人氣主持Yahwoo大逼供，大談他身邊的紅顏知己，而且更公開與各人的親密關係、癲喪趣事。
 
胡鴻鈞一向女人緣甚佳，過去更與不少女星傳出緋聞，主持人要他從近期傳出緋聞的蔡思貝及鄧佩儀中二揀一。

怎料胡鴻鈞想也不想回答到：「我揀謝雪心！我沒有太多異性朋友，有好多人聽到就會說，不是吧，你有很多女演員朋友呀，但其實接觸得最多的是謝雪心，她經當演我媽媽，另外還有阿Moon（劉佩玥）。」

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胡鴻鈞更自爆跟阿Moon的老友鬼鬼程度，猶如兄弟一樣：「阿Moon是令我有職業性失聰的源頭，因為她長期都在我右邊耳仔邊咆哮、大叫，看來我還是跟男生做朋友比較好。」

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除了阿Moon，胡鴻鈞圈中好友還有黃智雯，不過他卻在對方面前做過一件十分尷尬的事。

他回憶道：「早前黃智雯On Diet，她穿露腰衫，然後說自己好肥，當時我指她不是吧，你已比以前瘦了許多，那一刻她突然一下子抽起我件恤衫，我想她是想比較一下大家的腹肌，怎料我因為太衝忙出門口關係，褲鏈未拉好，然後她望一望我，我又望一望她，她大叫一聲『噫！』就走了。真是老貓燒鬚，好尷尬！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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