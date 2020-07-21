【新冠肺炎】康文署8月2日取消免費開放康樂設施　全民運動日改作網上推廣

▲ 康大署宣布於8月2日舉行的「全民運動日2020」，將取消開放康樂設施供市民免費使用的安排。（資料圖片）

為配合政府的最新防疫措施，康樂及文化事務署宣布於8月2日（星期日）舉行的「全民運動日2020」，將會取消開放康樂設施供市民免費使用的安排。康文署將於當日在網上播放一系列全新的健體運動示範影片，鼓勵市民在抗疫期間留在家中做運動。

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康文署每年8月均舉行「全民運動日」，免費開放大部分康樂設施供巿民使用，鼓勵不同年齡和能力的市民參與體育活動，養成每日運動最少30分鐘的良好習慣，建立健康的生活模式。

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因應2019冠狀病毒病的最新情況，康文署已於7月15日起暫停開放轄下的康樂場地及設施，公園的靜態康樂設施及戶外緩跑徑則仍維持開放。市民可在8月二日開始透過康文署「全民運動日」網頁或網上資源中心觀看一系列簡單易學健體運動示範，在家中進行適量的運動。

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責任編輯：陳子謙