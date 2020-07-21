【保就業計劃】第五批領補貼僱主獲批41億元 牛奶公司獲批近4億元涉2萬多員工

政府今日（21日）公布第五批領取「保就業」計劃工資補貼的僱主名單，涉及約9,000名僱主，發放工資補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約18.6萬名。

第五批名單中包括兩大連鎖超市等大型零售品牌。其中經營惠康超級市場、萬寧、7-11便利店及宜家家居的牛奶公司獲得3.99億元補貼，涉21,611名員工。

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而長和系旗下的百佳超級市場則獲1.62億元補貼，承諾受薪僱員人數8,215人。同集團亦以屈臣氏有限公司及屈臣氏零售(香港)有限公司名義申請計劃，合共獲得約1.12億元補貼，涉4,408名員工。

此外，連鎖餐飲集團大家樂獲得約2.29億元補貼，涉12,640名員工；另一餐飲集團大快活就獲9,143萬元補貼，涉4138名員工。

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責任編輯：徐紹軒

▲ 政府今日（21日）公布第五批領取「保就業」計劃工資補貼的僱主名單，涉及約9,000名僱主，發放工資補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約18.6萬名。（資料圖片）