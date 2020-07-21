【DSE2020】今屆歷史科取消日本侵華分題 　考評局：以兩個評改方法推算考生分數

▲ 今屆歷史科取消涉日本侵華分題。（資料圖片）

2020年DSE文憑試明天（22日）放榜，今屆中學文憑試歷史科一條涉中日關係的必答題引起軒然大波，考評局委員會最終決定取消該試題。考評局總經理（評核發展、項目）蔡筱坤今日（21日）見傳媒指，法院於7月3號頒布裁決，維持取消歷史科卷一第二題分題C部份，故考評局亦不會評改答案。

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她指當局有兩個方法去評改該題目，

同一條第二題A部及B部，推算2A及2B學生得分表現來推算得2C得分。

以卷一，第1、3、4分題C來推算成績。

蔡筱坤指兩者推算後會取最高的分數來判別該題得分，以保障考生利益。

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考評局秘書長蘇國生表示今年歷史科成績達二級或以上考生佔94.6%，而上年度則為94.5%。蔡筱坤表示，檢視了第二題與其他三題得分比較, 並沒有發現異常情況，指整個卷一及科目得分，與去年、往年相若。惟她提到今年歷史科第3至5級成績較去年跌，而考獲1、2級則的人數與去年接近。她說因不同年份因水平參照及不同年度考生表現，有波動屬正常。當局指有關試題問題，正與教育局進行調查，教育局將於調查完畢後公布結果。

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記者：郭家穎