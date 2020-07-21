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【居屋2020】居屋申請或延期　攪珠仍有望如期10月進行

社會 15:31 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

據報居屋申請或延期舉行。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，不少機構和部門都將原訂服務押後提供，其中原預訂本月底接受申請的新一期居屋，或未能如期接受申請，並需要延期。

【居屋2020】四大屋苑63折臨時定價　山麗苑綠表6萬首期做業主

正常情況下，居屋申請表格會於申請日前一周派發，則最遲本周五（24日）派發。然而據報，除非疫情在未來數天緩和，否則居屋申請如期進行的機會不大。另外，如延誤時間不多於兩周，相信10月居屋攪珠程序可如期進行。

今期居屋涉及4個屋苑，共提供逾7047個單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。

今期居屋之中，鑽石山啟翔苑平均呎價9,365元，創復售居屋以來新高。4個屋苑項目預計7月接受申請，10月攪珠，明年3月揀樓。

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責任編輯：陳梓蔚

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