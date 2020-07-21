【DSE2020】疫情下DSE放榜 多間自資院校設網上報名及收生【附名單】
受新冠肺炎疫情爆發第三波影響，中學文憑試明天放榜改為網上派發成績表。行政長官林鄭月娥表示，所有學校應採取特別應變措施，盡量讓學生從網上領取電子版成績通知書，學校可透過網上或電話進行輔導。而有部分院校亦將原定放榜後的招生日轉為網上報名，不設即場報名及面試，有意報讀各院校課程的同學請留意相關院校安排。
不過有部分學校仍提供網上報名及現場報名，但校方鼓勵考生善用網上報名，減少人與人之間的接觸。
可於網上及現場報名院校
1.香港樹仁大學
2.香港科技專上書院
3.香港大學專業進修學院
4.港專學院
5.嶺南大學持續進修學院
6.香港大學保良局何鴻燊社區書院
7.明愛專上學院/明愛白英奇專業學校
8.耀中幼教學院
9.香港伍倫貢學院/香港城市大學專上學院
10.宏恩基督教學院
11.香港公開大學李嘉誠專業進修學院
12.珠海學院
可網上報名院校
1.香港浸會大學電影學院
2.香港中文大學專業進修學院
3.香港藝術學院
4.職業訓練局（VTC）
5.香港浸會大學持續教育學院及國際學院
6.香港理工大學香港專上學院
7.香港恒生大學
9.東華學院
註：所有院校名單資料截至7月21日下午3時，有關放榜後各院校招生的最新安排及詳情，請參閱院校網頁公布。
更多DSE相關報道，
【DSE2020】解構聯招院校入學計分法 成績「掹車邊」仍有機會入大學
【娛圈好家姐】馮盈盈願意交流放榜經驗助DSE考生 FYY為照顧弟弟入港大修營養學
實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS
TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2
責任編輯：梁節儀