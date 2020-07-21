【DSE2020】疫情下DSE放榜　多間自資院校設網上報名及收生【附名單】

▲ 新冠肺炎疫情在本港肆虐，明天香港中學文憑試放榜，部分大專院校改為網上報名。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情爆發第三波影響，中學文憑試明天放榜改為網上派發成績表。行政長官林鄭月娥表示，所有學校應採取特別應變措施，盡量讓學生從網上領取電子版成績通知書，學校可透過網上或電話進行輔導。而有部分院校亦將原定放榜後的招生日轉為網上報名，不設即場報名及面試，有意報讀各院校課程的同學請留意相關院校安排。

不過有部分學校仍提供網上報名及現場報名，但校方鼓勵考生善用網上報名，減少人與人之間的接觸。

可於網上及現場報名院校

1.香港樹仁大學

2.香港科技專上書院

3.香港大學專業進修學院

4.港專學院

5.嶺南大學持續進修學院

6.香港大學保良局何鴻燊社區書院

7.明愛專上學院/明愛白英奇專業學校

8.耀中幼教學院

9.香港伍倫貢學院/香港城市大學專上學院

10.宏恩基督教學院

11.香港公開大學李嘉誠專業進修學院

12.珠海學院

可網上報名院校

1.香港浸會大學電影學院

2.香港中文大學專業進修學院

3.香港藝術學院

4.職業訓練局（VTC）

5.香港浸會大學持續教育學院及國際學院

6.香港理工大學香港專上學院

7.香港恒生大學

9.東華學院

註：所有院校名單資料截至7月21日下午3時，有關放榜後各院校招生的最新安排及詳情，請參閱院校網頁公布。

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責任編輯：梁節儀