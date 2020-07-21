涉立法會外搬鐵馬衝警方防線　33歲裝修工認非法集結囚4個月

▲ （經濟日報資料圖片）

去年6月10日凌晨，有反修例示威者在立法會外聚集，33歲裝修工人涉當時聯同其他人搬鐵馬及衝向警方防線，他早前承認參與非法集結罪，今（21日）於東區裁判法院被判監禁4個月。

被告吳浩榮（33歲），報稱裝修工人，早前承認1項參與非法集結罪。

案情指，於2019年6月10日的凌晨時份，在立法會綜合大樓外的示威區約有200人聚集，及後約於零時13分，有示威者拆除鐵馬及衝向警方防線，有警員目睹被告參與上述行為，其後制服拘捕並拘捕被告。

辯方今天補充求情，指被告早前還柙及索取一系列報告，雖然報告指被告有飲酒習慣，但報告整體正面，被告亦承諾今後會戒酒，希望裁判官輕判及考慮緩刑。

辯方又指，被告在案中行使的暴力程度非常低，僅限於搬動鐵馬，惟裁判官提出質疑，指判刑須考慮到當時整體的暴力程度，並非只是被告的個人行為。

裁判官又質疑辯方，指上次替被告求情時，提到被告因案件而與妻子離婚，但報告卻指兩人離婚是因為妻子有外遇。辯方回應指，這亦是兩人離婚的原因之一。

裁判官將量刑起點訂於監禁9個月，考慮到被告認罪及沒有案底，最終判被告監禁4個月，並指沒有判處緩刑的理由，判被告即時入獄。

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記者：王仁昌