【移民澳洲】90後女生移民澳洲圓創業夢　1000萬港元買地建屋發展地產事業

▲ 移居澳洲的香港女生Alison指，在香港買一個單位的價錢，已可在墨爾本買兩個單位。

很多人移民，是為了實現在香港不可能實現的夢想。90後Alison早年隨家人移民澳洲，現時正職為律師的她，同時有發展地產事業的理想。澳洲樓分哪幾種，港人尤愛的墨爾本區市道又如何，不如讓她現身說法。

買地建屋呎價3000港元

早在移民澳洲前，Alison就已到過不同地方生活和工作，後來到了澳洲，便知道這個思想開明的國家適合自己，因此決定移民。

▲ 現時與家人住在墨爾本CBD地帶。（攝影：陸明敏）

澳洲之所以成為熱門移民地點，除了因為氣候舒適，對移民友善，也與其高性價比住屋有關。Alison指，在香港買一個單位的價錢，已可在墨爾本買兩個單位。

澳洲租屋大約可分3類：Apartment、Townhouse和買地起屋的Land & House。Apartment的話，租住墨爾本CBD約600呎單位不連車位，每星期租金約650澳元（約3,521港元）。

▲ 地產事業至今回報不俗，幾個月已獲利過百萬港元。（相片：受訪者提供）

置業的話，以Alison居住的巿中心複式單位為例，上下兩層共超過1000呎實用面積，同類型單位約330萬港元。

至於購買Townhouse，以距巿中心不遠的北墨爾本地區為例，通常呎價會低過2000港元一呎。而該區買地建屋屬於中等價錢，每呎約需580至750澳元（約3,143至4,064港元），建成的屋實用面積可由1,500呎至超過5,000呎。

1000萬港元成本買地分售

身為律師的Alison亦同時發展地產事業。在香港若非大財團，斷無法成為地產發展商，不過在澳洲就有這個可能，因為可以買地建屋。

▲ 她最初與合伙人夾錢1000萬港元買下大地皮再分銷。（相片：受訪者提供）

Alison的事業開端，是與合伙人夾約1,000萬港元，在當地買一幅大地皮分割成數塊細地皮銷售，或在地皮上建數個Townhouse再售出。不過她直言當中風險好高，隨時血本無歸。

所幸的是，她至今回報尚算不俗，一個小項目幾個月已獲利過百萬港元。「澳洲有好多機會是香港沒有的。在澳洲只要你勤力工作就可以買樓，甚至買地起樓，這對香港人來說好重要，因為香港人，尤其是年青人，面對的問題是沒有上流力。」

避免到展銷會揀樓中伏

對於想在澳洲置業的港人，她善意提醒盡量不要去香港的展銷會，最好直接去找澳洲地產中介，有更多選擇之餘，也避免「中伏」。

她指：「香港人去的展銷會，很多都是在澳洲賣不出的貨，可能是定價過高或質素低地點差。如果我手上有荀盤，根本在當地已有好多人搶，不需要再以繁複手續、過高佣金賣給海外人士。最近眼見巿面多了悉尼新機場附近樓盤，但當地人誰會願意住在嘈吵的地方？買了都未必能賣出或租出。想買到荀盤要多和當地人溝通。」

▲ Alison建議有意購買澳洲樓盤人士，最好與當地人詳細了解。（相片：受訪者提供）

這樣說或許會得罪行內人，但Alison更想以良心賣樓。「以前我在香港都會只向錢看，但來到澳洲，當租金、供樓壓力減少，良心就出來了。當你移民一次就會明白，你不會想見到香港人被騙。」

記者：陸明敏