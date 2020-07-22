【陪著你走】無懼疫情守護失明人士到醫院洗腎　會計師抽空做義工23年不求回報

▲ 會計師當陪診義工，疫情期間守護失明人士到醫院洗腎。

新冠肺炎疫情下，當人人都想自保，避免去高風險的地方例如醫院時，香港仍有義工自願陪伴一些有需要病患者到醫院看診。46歲的會計師劉先生做義工近23年，深明疫情下較少義工敢冒著受感染的風險陪患者到醫院，故堅持義務陪診。他表示，「陪診服務雖然很簡單，做了的貢獻不大，但不做就會對患者有巨大影響。」

劉先生自97年便積極參與義務活動，他表示當年做義工是想增廣見聞，所以見社區中心招募義工時便自願申請。10年前又登記了做愛德循環運動的義工，於是開始了「陪診生涯」。

劉先生3年前就因為陪診，認識到失明人士兼腎衰竭患者黃伯。黃伯20多年前因為遺傳性視網膜退變而逐漸失明，10年前更患上腎衰竭，需要定期到醫院洗腎。黃伯平常可以靠政府專車接送到醫院洗腎，但每到公眾假期，專車停止服務的話，黃伯就要自行想辦法到醫院。

▲ 愛德循環運動義工劉先生指，陪診服務雖然很簡單，但對患者的意義重大。(陳永康攝)

雖然黃伯家中與醫院的路程僅需15至20分鐘，但失明人士過馬路，甚至截車乘搭交通交具都較為不便，故此，黃伯極需要陪診服務，讓義工陪伴他安全抵達醫院。每次需要義工陪診的日子，黃伯的太太就會幫忙預約愛德循環運動的義工，因而認識了義工劉先生。

劉先生陪黃伯慢步至醫院時，會一邊挽著黃伯，一邊提點交通燈位置、預先幫忙按電梯等，盡量減少黃伯會遇到的障礙。新冠肺炎疫情日趨嚴重的情況下，二人自然都加倍小心。除了戴口罩、用酒精搓手液，劉先生亦會盡快回家換一套新衫、清洗骯髒的衣物。

▲ 劉先生挽著黃伯慢步至醫院。(陳永康攝)

無懼疫情突襲 繼續陪診

新冠肺炎疫情突襲，願意繼續陪診的義工更見可貴。當人人都避免到醫院的情況下，為什麼劉先生仍甘願冒著風險陪黃伯到醫院洗腎？

疫情下，其實我都不想去醫院，但黃伯有需要。加上醫院有提升警戒級別，洗腎中心也只讓洗腎人士進入，所以小心點就可以了。

他更認為，陪診服務是無論遇上什麼問題，都應堅持去做的服務，因為影響的是受助者的生命。正如黃伯的情況，假如黃伯無法定時去醫院洗腎，便會累積毒素，有生命危險。

陪診服務雖然很簡單，是1對1的，做了的貢獻不大，但不做就會對患者有巨大影響。

百忙之中抽空陪診

劉先生為會計師，恆常就算是公眾假期，都要回公司處理工務。不過，工作繁忙的他總會抽出時間做義工及陪診。每次陪診，劉先生都會在早上7點多起床準備，再到黃伯家門前等候，8點準時陪黃伯抵達醫院。送抵醫院後，下午就會返回公司工作。

平常都在辦公室涼冷氣，當義工可以當是戶外活動，平衡一下生活。

雖然工務繁忙，但劉先生認為陪診服務尚算輕鬆，只需抽出少少時間就可助人，所以即使工作多繁忙，也一直做下去。另一方面，其實劉先生的家人對義工服務不太支持，總覺得是件沒有回報的事，但劉先生並不介意，反認為義工服務是擴闊眼界的機會，應多多參與。

大家不妨透過義務服務，了解社會不同階層，看多點，知多點。

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記者：楊宛茜