【育兒心得】5歲女兒切菜整餅有功架　烹飪達人：從小訓練自理能力很重要

▲ 烹飪達人Sici不抗拒讓5歲女兒入廚房，即使把地方弄髒弄亂也不要緊，唯一原則是在安全的環境下並要媽媽在場。

每天為一家十口張羅三餐，看似是上上一代媽媽們的日常，Facebook絲房菜版主Sici每天操持四餸一湯，且樂在其中，近年更開烹飪班、寫書分享廚藝。她自言「Food is love」，家人工作了一天，在飯桌閒談聊天，是最溫馨放鬆的時刻。

樂於分享心得

Sici（米媽）唸小學時已是家中的伙頭將軍，婚後與老爺奶奶同住，因丈夫的哥哥、姊姊均毗鄰而居，連工人姐姐一家12口，每天都會在家中開伙，順理成章由Sici領軍。5歲的女兒米米自小看著媽媽入廚，小小年紀切菜炒餸氣定神閒，自理能力極高。

▲ 她小時候以為每個家庭的孩子都要負責煮飯，長大後發現原來懂煮食的人其實不多，朋友都對她感好奇。(受訪者提供)

Sici享受為家人做菜，自言炮製有營養、健康美味的食物，能令食者感到幸福，烹調者感到滿足。「家中的大圓枱很大，老爺奶奶希望子女住得近，就是要一家人常可以齊齊整整吃飯。」

因愛煮食，也愛與人分享心得，Sici婚後在丈夫鼓勵下開始寫烹飪網誌，現時則主要以Facebook作分享平台，也陸續有不少開班、出書、商場活動及媒體訪問等邀約。「我一直喜歡攝影及文字工作，寫BLOG分享食譜，會花心思弄得更美觀，別人的回饋也給予自己很大的鼓勵。」

▲ 米米很愛錫妹妹，媽媽在懷孕時已讓米米說故給妹妹聽。(受訪者提供)

訓練邏輯思維

Sici育有兩個女兒，分別是5歲的米米及10個月大的花花。小朋友自小看著媽媽烘焙做菜也愛跟著做，她也不抗拒米米入廚房，即使把地方弄髒弄亂也不要緊，唯一原則是在安全的環境下並要媽媽在場。「她覺得好奇想試，我便為她準備安全餐刀、砧板、圍裙等用具，先解說一次過程，有甚麼要準備、會有甚麼危險，以及可能會出現的狀況……然後便讓她切菜切瓜，自行摸索一番。」

▲ 每項食材，Sici也讓米米接觸並解說來源。（受訪者提供）

年紀輕輕的米米知道煮紅蘿蔔要去皮、切條，洋葱的葱衣不可吃；炒菜下鑊等操作程序也有板有眼。「買餸、抹枱等前後期工夫她也要參與。煮食其實有很多智慧在其中，她成功煮了一道菜，我會鼓勵她向親友分享煮食步驟，過程也訓練到她的表達能力及邏輯思維。」

▲ 到街市魚檔也是母女倆的生活日常。（受訪者提供）

Sici強調，家長往往因怕麻煩而不讓孩子嘗試，但其實更應鼓勵及相信他們做得到，藉此建立成功感及自信心。「餵孩子吃飯必定快速乾淨過讓孩子自己吃，但不給予機會孩子參與，小朋友對生活事物會變得被動，也少了好奇心。」她也會藉由繪本作橋樑，與孩子討論不同的生活情景，擴闊她們的眼界及思維。

自小建立習慣

5歲的米米自理能力高，每天會自行刷牙洗面、摺被、洗澡、執書包、檢查功課……有時家課中的生字寫得不好，媽媽會示範一次，讓她比較自己的字是否可接受，米米覺得OK便會照交給老師，讓她自行負責任。

▲ 她建議家長為孩子預備Lunch box，可多做炒飯、炒米粉，可以有菜有肉，小朋友吃得快也乾淨。（受訪者提供）

米米對妹妹也照顧有加，替花花沖奶換片也樂意參與，Sici會刻意叮囑工人姐姐不可代米米處理大小事情，一些孩子能力未及的事，也只可以跟她一同去做。「這是自小建立的習慣，有自理能力，才可照顧自己及身邊的人。」

現代媽媽要兼顧很多不同的事情，家庭、小朋友課業、工作，甚至自己的私人時間，Sici自言仍在找尋當中的平衡點。除了烹飪，她也愛做運動，每天只有20分鐘也會在家做一些重力訓練的運動，未來目標是考取健身教練牌。

▲ Sici出席電台節目訪問。（受訪者提供）

但她強調即使多忙，仍會鑽研美食，「要對身邊人傳達心意，有時不會說出來，但透過食物，可以表達到當中的關愛。」

記者：陳絲韻