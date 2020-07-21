【新冠肺炎】35周孕婦養和醫院接受檢測後初步確診　嬰兒出世後或須接受檢測

▲ 本港今增一名35周孕婦確診個案。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，今日新增61宗確診個案，當中58宗為本地感染、3宗為輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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庾慧玲指，一名懷孕35周孕婦初步確診，她今早由救護車送入院，現於伊利沙伯醫院入住隔離病房，當局會替其提供合適治療。至於被問到嬰兒會否被傳染，她稱將留意文獻，於嬰兒出生後，有需要時或替其安排作檢測。連同是次今日孕婦個案，疫情至今已有6名孕婦確診。

消息指該名孕婦於養和醫院接受新冠病毒快速測試，呈陽性反應後轉送伊利沙伯醫院急症室。被問到診治有關醫護人員感染的風險，張竹君指出很多醫生都會到不同診所應診，如果醫護人員有做足防護措施，相信風險未必好高。

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養和醫院回覆指，一名懷孕的女病人於7月20日到養和醫院門診部求醫，當時她有輕微咳嗽，但沒有發燒，當值醫護人員為她進行深喉唾液測試。由於檢驗結果為陽性，院方知會衞生防護中心安排病人送往公立醫院。

院方已按衞生防護中心指引，已將相關的醫院範圍，包括門診部進行徹底清潔及消毒，並即時為曾經與該名病人有接觸的醫護人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。所有醫護當值時均穿上合適保護衣物。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩