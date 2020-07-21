【保就業計劃】截至20日秘書處共收174宗舉報 22宗已轉介勞工處或海關處理

▲ 由6月22日至昨日（20日），「保就業」計劃秘書處共收到174宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。（資料圖片）

創新辦表示，至昨日（20日）為止，「保就業」計劃秘書處共收到174宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處及代理人正跟進個案，完成調查後會通知舉報人有關結果，至今分別向勞工處及海關轉介了21宗及1宗舉報或投訴個案。

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此外，秘書處明日（22日）將開始向第六批約11,700名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額超過47億元，承諾受薪僱員人數約20萬。計劃至今已向六批合共約12.1萬名僱主批出工資補貼，承諾受薪僱員總人數約147萬，補貼總額超過342億元，已完成處理近八成收到的僱主申請。

秘書處亦會向第六批約3,600名合資格自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額2,700萬元。連同首五批獲批資助的自僱人士，計劃至今已向9萬名自僱人士批出一筆過資助。

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而秘書處正處理餘下約3.5萬份申請的審批工作，提醒未交齊資料的僱主，必須於7月31日或之前補交資料。



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責任編輯：徐紹軒