【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案　累計個案破2000大關

▲ 本港今日（21日）新增61宗確診個案。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（21日）新增61宗確診個案，58宗屬本地感染，3宗輸入個案，至今累計個案2,020宗病例（包括2,019宗確診個案和1宗疑似個案）；另有60多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

今日有58宗屬本地感染，其中33宗與早前確診者有關連，包括旺角稻香「慶回歸」 群組再增4宗個案，詳情即睇：【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案 旺角稻香「慶回歸」群組增4人感染

早前出現爆發的伊利沙伯醫院A6病房群組再多一名84歲女病人確診，詳情即睇：【新冠肺炎】伊利沙伯醫院內科再有女病人確診 累計5人中招

東區醫院E8外科病房疑現院內感染，一名男病人今確診，同病格一名患者初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】庾慧玲：東區醫院E8外科病房疑現院內感染 兩病人今確診及初步確診

一名懷孕35周孕婦亦確診，疫情至今已有6名孕婦確診，詳情即睇：【新冠肺炎】新增個案涉一名35周孕婦 嬰兒出世後或須接受檢測

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：陳子謙