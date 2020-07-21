【護膚新品】gülsha卸妝＋去角質＋美白玫瑰潔面產品登場　聯乘HABITŪ推咖啡渣磨砂工作坊【附優惠詳情】

▲ 晨露純玫瑰潔面粉（圖片由gülsha提供）

夏日到，女士們搽防曬及化妝很容易傷害肌膚，因此選擇合適的潔面用品很重要！gülsha新推「晨露純玫瑰潔面粉」，可卸防曬、淡底妝及眼影，同時可去角質，去黑頭，更有美白作用。gülsha 亦聯乘 HABITŪ推出一系列的限定優惠及工作坊。

gülsha 本年度研發利用天然植物成分，配以傳統古法秘方，以大量純正大馬士革玫瑰花蕾風乾並磨成粉末，加入玫瑰油及天然礦物泥製成「晨露純玫瑰潔面粉」。

這粉狀玫瑰潔面產品天然成份達 88.8%，特別合適敏感肌女士使用。 它能溫和清潔面上的污垢油脂，更可卸防曬、淡底妝及眼影，同時利用花蕾去角質，去黑頭，潔面同時亦能補濕及修復肌膚，更有美白作用。

gülsha 聯乘 HABITŪ於2020年7月15日至2020年9月15日舉辦年度玫瑰主題活動 Rosemantic Summer「瑰麗仲夏」，推出多項限定優惠及互動工作坊，詳情如下：

限定優惠 ：

凡於HABITŪ分店惠顧Rosemantic Summer系列任何精緻甜點及手調飲品送gülsha晨露純玫瑰潔面粉體驗裝

凡下載HABITŪ手機應用程式並增值HK$1,000 或以上送gülsha晨露純玫瑰迷你套裝，內附晨露純玫瑰潔面粉、活肌水及精華油（價值：HK$130）

凡購買gülsha產品滿HK$ 350送HABITŪ Rosemantic Summer甜點及手調飲品換領券（價值：HK$160）到任何一間 HABITŪ分店免費享用一份Rosemantic Summer精緻甜點及手調飲品

咖啡沖煮及玫瑰咖啡渣磨砂工作坊

▲ 沖泡後的咖啡渣加入 gülsha晨露純玫瑰精華油。（圖片由gülsha提供）

大家可在工作坊了解一杯完美咖啡的研磨及沖泡過程，上至沖泡方式，下至水及咖啡比例和所需技巧，甚至以「聰明濾杯」練習。

沖泡後的咖啡渣，處於微溫狀態，亦可作美容磨砂用途，有效鎮靜退紅，加入 gülsha 晨露純玫瑰精華油，在為肌膚去角質的同時，更能鎮靜及修復肌膚，滋潤保濕，用後皮膚變得更柔滑及具美白功效。

工作坊詳情

日期：2020年8月1日或8月16日

時間：中午12時至下午1時 / 下午5時半至下午7時

費用：HK$398/位

凡參加者可獲贈 gülsha 晨露純玫瑰迷你套裝（價值：HK$130）

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責任編緝：王芷瑩