【新冠肺炎】25宗源頭不明個案　64歲陪診員染疫每日陪長者入院

▲ 今日新增的本地個案中有25宗源頭不明。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，今日新增61宗確診個案，當中58宗為本地感染、3宗為輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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張竹君指，本地的感染個案包括25宗源頭不明個案，其中一宗個案為：

第1972宗個案：64歲女士，陪診員，主要工作是每日陪一至兩名長者入院，由於她接觸很多長者，當局正跟社署聯絡有關測試結果，看看有沒有隱性患者，形容相關情況比較擔心。她續指，該名陪診員於7月17日開始咳，於潛伏期間曾送6、7位長者入院。

被問到涉及的院舍，張竹君稱，涉事院舍主要位於九龍區，包括鳳德邨、樂富、竹園等。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩