【新冠肺炎】衞生防護中心承認短期內需人手輸入資料　不能即刻解決問題

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，短時間內仍要以人手輸入資料，不能即刻解決問題。（梁偉榮攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心昨晚（20日）公布將兩名病人的新型冠狀病毒檢測結果調亂，有公立醫院工作的醫生指出，衞生署以人手輸入資料，增加出錯機會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，短時間內仍要以人手輸入資料，不能即刻解決問題。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：陳子謙