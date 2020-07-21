香港民研：國安法立法後　自由民主法治核心指標創新低

▲ 香港民研計劃發放最新社會及自由指標。（資料圖片）

香港民意研究計劃七月初以隨機抽樣電話，訪問了1,001名香港居民。調查發現，各項社會及自由指標持續低迷，而自由、民主、法治三項「核心指標」，均創97年有紀錄以來新低。

民研副行政總裁鍾劍華分析，今次調查是在「港區國安法」訂立後進行，反映中央政府雖表示，立法令「一國兩制」行穩致遠，但港人卻對形勢「看淡」。

五項核心指標中，以0至10分評價。自由、民主、法治和安定，得分均低於5分，繁榮指標則較3個月前輕微下跌至5.35分。當中「自由」和「安定」指標，較3個月前調查跌幅較大，「自由」指標由5.58分，下跌至4.84分；「安定」則由4.44分下跌至4.12分。

而自由、民主和法治指標，則創1997年有記錄以來新低，繁榮指標則創2003年7月以來新低。

另外，十項自由次指標中，「學術研究自由」、「文藝創作自由」、「出版自由」、「言論自由」、「結社自由」、「新聞自由」、「罷工自由」和「遊行示威自由」均全數下跌，得分低於5分，並創1997年有記錄以來新低。

研究所數據科學經理戴捷輝表示，若從趨勢分析，大部分指數均是明顯從 2019 開始大幅下跌。

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責任編輯：李淇