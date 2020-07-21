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九龍醫院產碳青霉烯酶腸道桿菌個案組群　4人仍然留醫

社會 16:04 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

九龍醫院產碳青霉烯酶腸道桿菌個案組群，4人仍然留醫。（資料圖片）

九龍醫院發言人今日（21日）表示，醫院內科康復女病房自7月13日起，先後有6名病人，由64歲至92歲經檢測後確診為產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌者，並沒有出現感染病徵。4名病人目前仍在本院留醫，一名病人已經轉院，全部病人現正接受隔離治療，情況穩定，餘下一名病人已經出院。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約80宗確診個案

醫院感染控制組已經與有關部門及衞生防護中心商討，並在有關病房加強執行下列各項感染控制措施：

1. 加強病人及環境篩查
2. 嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生
3. 加強病房的清潔及消毒

【新冠肺炎】一日兩宗死亡累計14宗　涉慈雲山77歲及港泰護老院87歲男患者

院方表示會繼續緊密監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心。

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記者：伍瑋瑋

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