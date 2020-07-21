九巴捐退役巴士作教學用途　校方：盼營造芬蘭式的教育環境

▲ 九巴捐退役巴士作教學用途。（九巴提供圖片）

任何一架汽車都有壽命，九巴自2016年底展開舊巴士及退役巴士捐贈計劃，為退役老車尋覓容身之所，今年7月就向路德會聖十架學校捐贈了一部退役巴士，供教學用途。

由於學校師生過去曾到芬蘭交流，對當地公平受教和鼓勵孩子思考的教育理念深感認同，所以將退役巴士命名為「芬蘭號」，希望退役巴士可增加校舍空間，實現一個「芬蘭教育夢」。

巴士上層將參考芬蘭學校的STEM課程，利用白色積木及問題為本的學習模式，引導學生了解城市中不同大樓的功能，帶出城市規劃的重要性。同時亦會串連校本中國歷史及文化課程中的「清明上河圖」，運用多媒體教材，以古鑑今，啟發學生對未來城市規劃的思考。

至於巴士下層將會打造成芬蘭式閱讀室，概念源自赫爾辛基頌歌中央圖書館的共享空間。校方計劃添置圖書櫃、沙發等設施，提供一個舒適的空間，讓學生享受閱讀的樂趣，並會預留共享空間的位置，備有打印機及畫紙供學生使用。

路德會聖十架學校校長王淑芬指，希望讓芬蘭教育進一步融入校園之中，讓學校提供一個愉快的學習環境予學生。

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記者：陳梓蔚