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【新冠肺炎】東區醫院E8外科病房疑現院內感染　兩病人今確診及初步確診

社會 16:59 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

其中一宗確診患者涉及東區醫院E8外科病房，另一人初步確診，疑再現院內感染。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日再多61宗確診個案，其中一宗確診患者涉及東區醫院E8外科病房，另一人初步確診，疑再現院內感染。

【新冠肺炎】本港今日初步確診達60多宗　張竹君：難以單日決定疫情情況

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，東區醫院E8外科病房一名男病人今日正式確診，同病格仍留醫的5名患者需隔離，全無病徵，病毒測試為陰性；另有5人已出院，其中一人今日初步確診，若最終確診，連同昨日個案E8病房已有2人染疫。

【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案　旺角稻香「慶回歸」群組增4人感染

庾慧玲指，今日初步確診的人士7月16日出院，昨日聯絡院方，昨晚因持續發燒再入院，檢測結果初步確診，而同一病房不同病格的33名病人，及40名相關醫護已留樣本檢測，均為陰性。

庾慧玲指，該初步確診病人7月16日出院，並表示只接觸過確診病人，「有機會是院內感染」。

【新冠肺炎】東區醫院54歲男病人初步確診　曾同赴屯門富臨聚餐的家人亦初步確診

醫管局昨稱，一名54歲男病人7月13日入住東區醫院進行盲腸炎手術，一直未有呼吸道症狀，但有低燒情況；日前得悉其家人初步確診，涉與屯門中央廣場富臨群組相關，遂安排該男病人檢測，亦初步確診感染新冠肺炎，患者上周一(13日)至昨日(19日)曾入住E8外科普通病房，現時仍留院。

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責任編輯：鄧凱文

經濟 庾慧玲 東區醫院 新冠肺炎疫情

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