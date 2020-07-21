【新冠肺炎】東區醫院E8外科病房疑現院內感染　兩病人今確診及初步確診 　

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本港新冠肺炎疫情持續，今日再多61宗確診個案，其中一宗涉及東區醫院E8外科病房，另一人初步確診，疑再現院內感染。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，東區醫院一名E8外科病房男病人今確診，同病格仍留醫的5名患者需隔離，全無病徵，病毒測試為陰性，另有5人已出院，其中一人今日初步確診，若最後確診，連同昨日個案E8病房已有2人染疫。

庾慧玲指，今日初步確診的人士早前出院後因持續發燒，昨晚再入院，結果初步確診，而同一病房33名病人，及40位相關同事已留樣本，均為陰性。

庾慧玲指，該初步確診病人7月16日出院，並表示只接觸過確診病人，「有機會是院內感染」。

【新冠肺炎】東區醫院54歲男病人初步確診 曾同赴屯門富臨聚餐的家人亦初步確診

醫管局昨稱，一名54歲男病人7月13日入住東區醫院進行盲腸炎手術，一直未有呼吸道症狀，但有低燒情況；日前得悉其家人初步確診，涉與屯門中央廣場富臨群組相關，遂安排該男病人檢測，亦初步確診感染新冠肺炎，患者上周一(13日)至昨日(19日)曾入住E8外科普通病房，現時仍留院。

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責任編輯：鄧凱文