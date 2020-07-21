【新冠肺炎】伊利沙伯醫院內科再有女病人確診　累計5人中招

▲ 伊利沙伯醫院內科再有女病人確診，累計5人中招。 (資料圖片)

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，今日新增61宗確診個案，當中58宗為本地感染、3宗為輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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庾慧玲指伊利沙伯醫院內科，再有一名84歲女病人確診，有關內科病房爆發群組感染，已累計5人中招。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者 :伍瑋瑋