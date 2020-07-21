【新冠肺炎】再多23人出院　危殆患者增7人累計29人

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日交代疫情情況。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴竣，今日再多61宗確診個案，當中58宗更涉本地感染；醫管局今日再多23人出院，仍留院的609名確診患者中，29人情況危殆、11人情況嚴重。

醫管局總行政經理庾慧玲指，公立醫院至今獲177宗呈報個案，現有756人留醫。至於已確診的患者中，609人仍留醫14間公立醫院，當中29人情況危殆，較昨日再多7人轉為危殆、11人情況嚴重，569人隱定；另有14人離世。

另外，今日再多23名患者出院，至今已有1323人出院。醫管局至今已開啟張負壓隔離1007病床，使用率為69.8%；已開啟658間負壓病房，使用率為76.5%。

庾慧玲表示，剛離世的病人年紀亦較大，相信年紀大風險較高，亦有較多病人到九龍區醫院求醫，為該區醫院的深切治療部病房帶來壓力較大，局方將會適時調動病人以騰空病床。

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責任編輯：鄧凱文