【買餸自己煮】疫情下減少出街買餸　網民分享買足1星期量煮出10款餸

▲ 有網民分享如何一次買夠一星期量夠煮10道菜式。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，港大感染及傳染病中心總監何栢良呼籲市民除必須活動如工作、買餸等之外，一律留在家中。港大醫學院院長梁卓偉亦曾指自己現時每周買一次餸，菜、肉、魚，通通買齊。有網民響應，分享如何一次買夠一星期量夠煮10道菜式。

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每次購入一星期食材

有女網民昨日（20日）在facebook群組「今晚煮乜好」發帖，分享在疫情下宜減少外出，去買餸時會盡量購入一星期需要的食材。從她分享圖片所見，食材種類繁多，包括冬瓜、番茄、洋蔥、薯仔、金菇、豆腐、雞蛋、急凍帶子、雞件、雞腳、急凍黃花魚、日式咖哩磚、牛奶等，還有雪糕及薯片等小食。

圖中是2人份量，發帖網民分享買餸貼士是事前構思好菜單，因為「唔想買咗浪費，所以諗定煮咩先買」，她想到1星期至少有10道不同款式餸菜。湯足夠兩人飲3日。她指出菜單是普通家常餸，不難烹調。

10道家常餸菜

菜單包括：番茄薯仔洋蔥雞腳豬骨湯、咖哩薯仔雞翼、汁封黃花魚、栗子炆黃雞、金菇醬煮豆腐、帶子仔炒蛋、瑤柱煮節瓜、粟米魚塊、冬瓜炆排骨和番茄煮蛋。

她分享了部分菜式的烹調製法。汁封黃花魚方面﹐先處理好急凍黃花魚，用剪刀剪開魚肚，拎出內臟再用水沖乾淨，再用刀仔刮乾淨魚鱗。製法是用薑煎香魚，然後用豉油和糖煮汁，加粟粉水埋獻。

金菇醬煮豆腐方面，將豆腐用油半煎炸，金菇用蠔油糖煮汁，粟米埋獻淋上豆腐面即可；帶子仔炒蛋用急凍帶子仔，用薑煎香，加2至3隻蛋炒即成。

此外，她分享可用現成醬料， 如咖哩薯仔雞翼，不少家庭有急凍雞翼，加薯仔咖哩磚即可輕鬆煮出咖哩雞翼。

網民支持減外出避疫

有關帖文大獲網民好評，不少港媽港妻大讚，表示師奶不易做，指網民分享很有用。留言包括：「我去街市就頭暈，買一個星期餸都唔知要買乜好」、「我一家4口，仲要2個人帶飯，冇法子買一星期嘅嘢，最多3日， 否則雪櫃放唔晒」等。

此外，另有網民建議可以考慮買椰菜、旺菜、銀絲白菜，這類蔬菜可以放較耐而不易變壞。許多網民響應為人為見，盡量減少外出次數。

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責任編輯：王明芳