【新冠肺炎】各級法院周三如常運作　處理聆訊案件或減少

▲ （經濟日報資料圖片）

因應行政長官林鄭月娥日前宣佈部分公務員恢復在家工作安排，司法機構於本周一、二兩天維持有限度服務，司法機構今（21日）午宣佈，所有法院明天（22日）起如期恢復正常運作，除法3另有指示外，一切聆訊如期進行，各級法院的登記處及會計部亦會重開，但司法機構表明為減少人流，將縮減法庭處理的聆訊數量，登記處及會計部處理的事務亦會減少，等候時間相應增加。

新冠肺炎第3波疫情未見緩和跡象，行政長官林鄭月娥於本周日（19日）宣佈部分公務員恢復在家工作，暫時為期1周，司法機構隨後亦宣佈僅維持有限度服務，為期兩天，限期今屆滿，司法機構宣佈各級法院將如期恢復正常運作。

司法機構表示，除接獲法庭的其他通知，否則所有聆訊將如期進行，而法院的登記處及會計部亦會重開，但為保持社交距離及人流管制，司法機構將分散同一時間進行的聆訊，以減少人群聚集，此舉無可避免減少法庭處理聆訊的數量，登記處及會計部處理的事務亦會減少，因此等候時間亦會相應增加。

至於高等法院、區域法院和家事法庭的民事案件，若然合適的話，將會以書面、視像會議或電話遙距聆訊等方式處理。司法機構呼籲， 所有法庭使用者，尤其是家事法庭的使用者，應在前往法庭前，自行查閱司法機構網頁，以查詢所需出席的聆訊是否如期進行。

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記者：楊詠渝