【DSE2020】一名考生筆記藏試卷作弊遭取消成績　疫下310人申請成績評估按年增2倍

▲ 考評局今日（21）公布今屆文憑試考生整體成績。（湯炳強攝）

中學文憑試明日（22日）放榜，考評局今日（21）公布，今年有805宗考生違規個案，比去年多101完，料因考生受考試延期致心情緊張而犯規，但局方今年接獲一宗涉及通識科獨立專題研習（IES）的嚴重抄襲個案，該考生被發現絕大部份內容抄襲考評局官網提供的歷年示例，其 功課最終被定為0分，通識科整體 成績被降一級。

今年另有一宗試場作弊個案，一名考生被發現將大量筆記收藏於試題下，經調查後，因涉事考生未能提供合理原因或解釋，考評局決定取消該名考生的全部文憑試成績。

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考評局學校考試及評核部總經理許婉清表示，今年違規或異常事件個案較去年上升，估計是考生因為今年在考試延遲而感到心情緊張，以及停課缺乏教師提點，但形容整體情況不算嚴重。

其中有23宗涉及考生在試場拍照或上載電腦條碼，個案較去年多一倍，有17人成績被降一級，6人被扣分；78宗涉及考生未有遵從考試時間的個案，亦比去年多4成；101宗違反手提電話規則，比去年多3成，有3人成績被降一級，其餘大部分人被扣分；另外53宗涉及攜帶未經許可物品的個案報告，考評局會對考生輕微扣分；以及有548宗涉及聆聽考試遲到、沒有自備收音機等，與去年相若。

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此外，因應疫情，考評局今年特別將成績評估最高等級由第4級提升至第5級。考評局指，今年有310名考生因患病或其他原因而缺席考試而申請成績評估，比去年104宗增約2倍。當中34人因未及回港完成14天強制隔離；57人於抵達試場後感不適或申報健康狀況後離開試場。

除了9宗因無法提供醫生證明或未能提供校內成績等而不獲批，餘下301宗均獲批，其中81人有應考相關科目的部分卷別，故當局按照此成績以評估全科成績；其餘220名學校考生，因無考有關科目所有試卷，故按其校內成績評審。最終有23人、涉及45科次獲評為5級。

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記者：陳曉瑩