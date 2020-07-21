【DSE2020】考評局：一名考生被揭作弊遭取消成績　考生試場拍照個案按年多一倍

▲ 考評局今日（21）公布今屆文憑試考生整體成績。（湯炳強攝）

中學文憑試明日（22日）放榜，考評局今日（21）公布考生整體成績。局方指，今年接獲一宗有關作弊的報告，一名考生被發現將大量筆記收藏於試題下，經調查後，因涉事考生未能提供合理原因或解釋，考評局決定取消該名考生的文憑試成績。另有一名考生在通識科通識專題研習報告被發現絕大部份內容有嚴重抄襲之處，包括抄用了官方提供的事例，其 功課被定為0分，通識科 成績最終被降一級。

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考評局學校考試及評核部總經理許婉清表示，今年違規或異常事件個案較去年上升，其中有23宗涉及考生在試場拍照或上載電腦條碼，個案較去年多一倍，有17人成績被降一級，6人被扣分；78宗涉及考生未有遵從考試時間的個案，亦比去年多4成；另外53宗涉及攜帶未經許可物品的個案報告，考評局會對考生輕微扣分。

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此外，考評局說，今屆文憑試有310名考生因患病或其他原因而缺席考試，向考評局申請成績評估，數字按年增加一倍，當中301宗經審批後獲接納；有220名學校考生完全無應考任何科目，其中34人因離開香港後趕不及返港進行14天強制隔離而缺席，57人於抵達試場後感到不適；另有81名考生有應考部份科目，會按已應考的科目作評估。

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記者：陳曉瑩