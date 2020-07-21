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【立法會選舉】譚耀宗倡延期︰居大灣區港人難回港投票

政治 16:36 2020/07/21

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全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗表示，居大灣區港人難回港投票。（資料圖片）


立法會選將於9月6日舉行，惟現時本港新冠肺炎疫情反覆，全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗建議政府應考慮疫情，延遲選舉。譚耀宗今日（21日）表示，不少市民已搬到大灣區生活和工作，在香港無居所，疫情下如果回港要接受14日檢疫，選民可能因此不能回港投票。

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受傳媒查詢時認為，押後選舉政治風險高，應視乎選前一兩周的情況才考慮，又表示現距離選舉有50日，疫情變化可以很大，無人能知到時情況，相信要有足夠的事實基礎才能做決定，否則社會亦不會接受，故應否延期仍是言之尚早。

譚耀宗今早在電台節目中表示，建議立法會選舉延期舉行是希望提醒政府，一旦疫情未受控，要研究和應對選舉能否繼續，以及涉及立法會真空期出現的法律問題等。他強調，建制派的選情並非主要問題，首要是疫情和市民健康，認為距離選舉投票的時間不遠，政府不能「大安旨意」。他稱，本港疫情再次爆發，現時檢疫和檢測需要已不勝負荷，無人敢保證能在選舉日前控制疫情，市民應避免聚集。

就南韓和新加坡在疫情下，早前仍能如常舉行大選，譚耀宗表示，南韓有南韓的原因，又指新加坡人口較香港少一半，居住密度不如香港，疫情爆發源頭主要是外來勞工，他認為，香港有多宗確診個案源頭不明，不能與新加坡相比。

政制及內地事務局今日回應傳媒查詢時指，預計新冠肺炎短期內不會消退，局方會與食物及衞生局，以及衞生防護中心緊密聯繫，密切注視疫情的發展。局方又稱，從現在至選舉舉行期間，會不斷評估疫情對立法會換屆選舉所造成的影響，並及早因應疫情發展，制定各種預案。

民主派會議召集人陳淑莊認為，距離立法會選舉仍有6個星期，政府當務之急應是全力抗疫，讓市民建立信心。她指出，選舉涉及拉票和票站安排等問題，政府應就疫情下的選舉制定特別措施，例如是否增加投票日、當用作點票中心的亞博被徵用作檢疫設施時，當局將有何安排等，政府可參考外國做法，制定不同預案。

對於譚耀宗建議立法會選舉延期的言論，陳淑莊認為，給人一種「向特區政府施壓的感覺」，認為如果因政治理由，將選舉改期或押後，是最破壞公正選舉。

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責任編輯︰尹櫻霖

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