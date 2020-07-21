電訊盈科媒體獲批縮減投資總額　無綫節目被投訴過度宣傳遭通訊局勸諭

▲ 無綫去年一個節目被投訴過度宣傳，因而遭通訊局勸諭。（資料圖片）

負責經營「Viu」及「now寬頻電視」等業務的電訊盈科媒體有限公司，向通訊事務管理局申請調低其投資計劃的總投資額獲批。

根據其收費電視牌照的相關牌照條款，除非獲通訊局批准，電盈媒體須遵守持牌機構建議書內的聲明及申述內容，包括在2015至2021年6年內共投資235.48億元，當中11億元為資本投資，用於發展、提升和保養基礎設施和傳送設備，另外224.48億元用於節目投資和其他營運開支。

而根據通訊事務管理局批準的最新投資計劃，電盈媒體在上述期間的總投資額將調整至181.52億元，當中包括9.95億元為資本投資及171.57億元為節目投資和其他營運開支。

通訊局指，知悉電盈媒體的投資計劃自2013年訂立以來，廣播業經歷重大轉變，加上現時經濟低迷，令廣播機構的經營日益困難，因而批准其最新投資計劃。

另外通訊局審議了一宗投訴個案，涉及2019年9月14日翡翠台播放的電視節目《香港唱好演唱會》。投訴指無綫電視在節目中過分展示或強調，並不斷稱讚節目的產品贊助商。通訊局決定向無綫發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視通用業務守則—廣告標準》的相關條文。

記者：陳梓蔚