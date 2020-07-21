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【在家工作】企業員工嚮往WFH　近半數英企擬縮減辦公室規模

職場 16:45 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有報告指，近半數英國公司計劃縮減辦公室規模，以削減營運成本。

疫情改變企業營運模式，需要大規模實行在家工作，不少僱員亦希望，疫情過後仍能享有靈活的工作安排。近日有報告指，近半數英國公司計劃縮減辦公室規模，以削減營運成本。

近日，招聘顧問公司華德士（Robert Walters）發佈一項調查，訪問全球逾2,000間公司，當中44%英國公司表示，正考慮減少辦公室規模以降低成本。報告亦訪問5,000多名在家工作的員工，調查反映，僅13%人願意回到辦公室工作，其餘87%員工更希望繼續進行遙距辦公。

受到疫情影響，全球各大企業紛紛實施在家工作安排。報告指，仍有僱主擔心員工長期在家工作，會影響工作生產力。有一半僱主認為，員工在家工作與辦公室工作的生產力一樣高，三分之一僱主認為，因應工作的性質不同，難以全面實行。此外，三分之一受訪員工認為在家工作可提高生產力，僅有13%人表示生產力會下降。  

有人認為，未來企業可能會為了提供彈性工作安排，而削減員工薪金。Robert Walters董事Lucy Bisset認為此類説法是言之過早，企業會提供彈性的工作福利以平衡開支。報告指出，目前不少公司採用綫上會議，近一半公司（46%）正計劃削減出差開支，降低營運成本。

較早前，日本富士通（Fujitsu）已宣布進行職場改革，允許日本員工選擇不同工作地點，或在家辦公，更計劃未來3年將辦公室規模減少一半。

責任編輯：李寶如

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