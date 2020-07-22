【臨危不亂】客機遇氣流有乘客抽搐　空姐不顧機艙顛簸跪地急救

▲ 亞航一班客機遇上氣流期間，有乘客出現不適，機上空姐即冷靜上前為他急救，臨危不亂的行動大獲讚賞。

亞洲航空一班客機早前從泰國合艾市飛往曼谷期間遇上氣流，有乘客更出現抽搐以及呼吸不暢等症狀。一名空姐見狀即上前急救，直至客機降落，她在顛簸的機艙中仍然保持冷靜的行動大受其他乘客讚賞。

據其中一名目撃過程的乘客在網上分享指，當時客機還有約30分鐘便降落曼谷機場，其間客機突然遇到強烈氣流，機艙一時間顛簸不定。

這時，機上其中一位乘客出現不適，甚至出現抽搐以及呼吸不暢等症狀，機上一名空姐見狀即在顛簸的機艙中上前為他跪地急救。由於害怕她在急救過程中被氣流拋起受傷，機上另一名空姐亦上前緊緊的抱着她，防止她在急救過程中摔倒受傷，她們更一直陪伴着不適的乘客直至客機順利降落。

據目撃事件的乘客指，對空姐冷靜為乘客提供援助的行為感到十分感動，當他把事件在網上分享後，不少網民更對空姐的臨危不亂大加讚賞，認為她們「人美心善」，表現專業。

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責任編輯:王俊賢