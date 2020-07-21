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【新冠肺炎】大律師李家齊初步確診　曾到赤柱監獄及荔枝角收押所公務探訪3名在囚者　

社會 16:49 2020/07/21

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懲教署指，李家齊曾到赤柱監獄及荔枝角收押所公務探訪3名在囚人士。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，據悉，曾任裁判官的大律師李家齊，初步確診新冠肺炎，現正隔離中。懲教署今日（21日）表示，就傳媒今早報道一名曾探訪在囚人士的律師初步確診新冠肺炎，根據探訪記錄，該名律師在7月3及4日公務探訪赤柱監獄2名還押在囚人士，及在7月11日公務探訪荔枝角收押所一名還押在囚人士。

【新冠肺炎】有大律師初步確診隔離中　上周曾到區域法院處理案件

懲教署指，現時相關在囚人士並沒有出現病徵，已即時將相關在囚人士隔離及進行醫學監察，亦已全面清潔消毒相關地方，並與衞生防護中心保持緊密聯繫，密切監察情況。

署方稱，因應新冠肺炎疫情，署方早於今年3月下旬開始加強公務探訪的防疫及消毒措施，包括：

  • 為公務探訪人士量度體溫；
  • 公務探訪人士須填寫健康申報表；
  • 探訪期間，公務探訪人士及在囚人士須戴上口罩；
  • 在公務探訪室內加設透明膠片，防止公務探訪人士及在囚人士在探訪期間的飛沫傳播；
  • 除每日恆常清潔消毒外，在上午及下午加設兩節清潔消毒探訪室時段。

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記者：陳曉瑩

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